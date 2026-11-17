17/11/2026 11:32
《港元利率》港元拆息再度微升，一個月拆息報2.68厘，三個月拆息報3.27厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息再度微升，而與樓按相關的一個月拆息報2.68024厘，升1.697基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.26732厘，升3.803基點。
隔夜息報2.38679厘，升4.56基點；一周拆息跌1.875基點，報2.47018厘，兩周則升4.149基點，報2.60857厘。長息方面，六個月拆息升2.964基點，報3.42964厘，一年期則升2.631基點，報3.94452厘。
港元匯價今日在7.8468-7.8455之間上落，最新報7.8459。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.38679厘，升4.56基點；一周拆息跌1.875基點，報2.47018厘，兩周則升4.149基點，報2.60857厘。長息方面，六個月拆息升2.964基點，報3.42964厘，一年期則升2.631基點，報3.94452厘。
港元匯價今日在7.8468-7.8455之間上落，最新報7.8459。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.38679
|+4.56
|一周
|2.47018
|-1.875
|兩周
|2.60857
|+4.149
|一個月
|2.68024
|+1.697
|兩個月
|3.1856
|+5.631
|三個月
|3.26732
|+3.803
|六個月
|3.42964
|+2.964
|一年
|3.94452
|+2.631
資料來源：香港銀行公會