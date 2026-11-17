17/11/2026 11:42

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▷ 該行減持亞洲新興市場及美國小型股，偏好美大型股、日股、中國股市

▷ 路博邁指AI投資最易回報階段已過，長期仍審慎樂觀

《環富通基金頻道17日專訊》路博邁多元資產策略聯席投資總監Maya Bhandari指，在資產組合配置方面，路博邁於9月中將環球股票的配置下調至「目標權重」，是約四年來首次下調。此舉主要基於多項因素，包括預期盈利增長或已見頂，尤其是AI相關企業；實質利率上升；以及股票市場的升勢愈趨集中，特別是與AI供應鏈相關的企業。該行主要在兩個市場減持股票，首先是亞洲新興市場，當地市場對AI供應鏈的集中度尤其偏高；其次是美國小型股，原因是企業槓桿率偏高、盈利能力較弱，在利率上升的環境下顯得尤其脆弱。在股票市場內，該行較偏好美國大型股、日本及中國股市。*偏好美國大型股、日本及中國股市，歐洲偏好固定收益多於股票*考慮到短期內可能出現的風險，該行亦將環球債券的配置下調至「目標權重」，同時維持對美國以外固定收益市場的相對偏好。AI領域的龐大融資需求，帶動經濟增長改善，成為推高美國實質孳息率的重要因素，繼而帶動名義孳息率走高，情況與歐洲有所不同。因此，債券配置調整亦存在AI因素。值得注意的是，目前債券孳息率已較當時吸引得多，而在歐洲，現時固定收益資產的風險溢價明顯高於股票風險溢價，這種罕見情況打破了兩者過去四分一世紀的關係。因此，歐洲是該行目前偏好固定收益多於股票的市場之一。該行認為AI帶來的生產力提升最終將產生抑制通脹的作用，而歐洲的宏觀經濟環境亦日益疲弱，因此，此輪孳息率上升可能已經充分反映相關因素。該行亦看好與全球AI供應鏈相關的大宗商品如銅，以及黃金。長遠而言，該行視AI為一場結構性轉型，並一直看好其發展。然而，該行同樣認為，AI投資最容易取得的回報階段已經過去。AI的投資邏輯已由早期的基建擴張，逐漸轉為需證明巨額資本開支能轉化為持續回報。目前AI相關資本開支佔GDP的比重，已可媲美19世紀末美國鐵路建設時期。與此同時，資本成本正在上升，而美國中期選舉後，數據中心未來的增長前景亦受到一定程度的審視。該行對AI仍然保持審慎樂觀，當中超大規模雲服務商以及積極採用AI的企業，較其他廣義的「AI相關領域」更有望率先受惠。值得留意的是，AI股份中較進取的槓桿持倉，亦加劇了近期市場的整體波動。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。