17/11/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升9點子，四連升報6.7132，創近三年十個月高
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7132，較上個交易日升9點子，四連升，創2023年2月2日以來近三年十個月新高，較市場預測偏弱約420點，上個交易日報6.7141。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7132
|-9.00
|1歐元/人民幣
|7.3599
|-211.00
|100日圓/人民幣
|4.1982
|+22.00
|1港元/人民幣
|0.8556
|-1.70
|1英鎊/人民幣
|8.8252
|-234.00
|1澳元/人民幣
|4.5070
|-297.00
|1紐元/人民幣
|3.6793
|-201.00
|1新加坡/人民幣
|5.1933
|-90.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9727
|-106.00
|1加元/人民幣
|4.6785
|-120.00
|1人民幣/林吉特
|0.6112
|+19.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3830
|+202.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5337
|+54.00
|1人民幣/韓元
|200.1000
|+36.00