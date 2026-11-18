17/11/2026 13:58

【聚焦ＡＰＥＣ】加拿大：中方額外減免商品關稅，規模4億加元涵蓋豬肉海鮮

《經濟通通訊社17日專訊》中國國家主席習近平今日上午在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的加拿大總理卡尼後，路透報道指，加拿大總理辦公室表示，中國已同意對約4億加元（約合18.7億元人民幣）的加拿大對華出口商品提供額外關稅減免。此次關稅減免涵蓋價值1.16億加元的冷凍豬肉出口以及價值2.85億加元的魚類和海產品出口。



加拿大還表示，加拿大和中國雙方同意將針對某些中國鋼鐵和鋁產品的現有減免措施延長兩年。



據新華社報道，習近平與卡尼會面時提出，中加要加強對接，進一步深化貿易、能源、農業、金融等傳統合作，拓展綠色經濟、電子商務、數字經濟等新興合作，更好實現優勢互補、互利共贏；加強協調，共同踐行真正的多邊主義，維護聯合國權威和多邊貿易體制，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



卡尼則表示，加方願同中方增進相互信任，密切貿易、投資、新能源、農產品、人工智能、旅遊等合作，壓縮問題清單，拉長合作清單，推動加中關係長期穩定發展。加方並願同中方加強協調，共同推動亞太合作，維護多邊主義，促進自由貿易，為亞太和世界的穩定繁榮作出貢獻。(jt)