17/11/2026 15:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中美曾討論AI模型「蒸餾」技術爭議

▷ 中國企業利用美國AI模型輸出訓練本土模型

▷ 北京鼓勵蒸餾技術以降低AI開發成本

《經濟通通訊社17日專訊》據路透引述文件報道，中國企業及研究機構正愈來愈多利用美國領先人工智能(AI)模型的輸出結果，訓練本土競爭模型。這種被稱為「蒸餾」(Distillation)的技術，從學術實驗走向中國產業界的主流應用。知情人士透露，7月於成都舉行的會議上，美國商務部官員曾向中國監管機構表達了對開發者收集美國領先AI模型生成內容的擔憂，並警告部分行為可能構成知識產權盜竊。中國官員則稱，蒸餾是AI開發中的標準技術手段，並表示若相關行為構成知識產權侵權，他們願意採取行動，但未作出具體承諾。美國官員表示，華盛頓認為工業規模的蒸餾是中國AI模型縮小與美國競爭對手差距的主要原因。不過，熟悉中國AI開發的人士認為，蒸餾只是其中一項因素，工程技術、算法、數據及模型設計的進步，同樣有助提升本土模型能力。*北京鼓勵進行「蒸餾」，以降低AI成本*報道引述相關人士透露，由於擔憂蒸餾技術地緣政治敏感性日益升溫，中國AI開發者近幾個月已向北京的行業監管機構尋求指導，以明確正常使用外國模型與有組織收集模型生成數據，用於訓練之間的界限。而有關文件記錄顯示，中國研究人員利用美國模型生成問題的答案、編寫電腦代碼以及尋找複雜問題的解決方案，隨後中國企業開發軟件將這一過程自動化，專門人員則為規模較小的本土模型準備訓練材料。文件還表明，北京方面正在鼓勵進行蒸餾，以降低AI成本，並使其更易於在中國強大的製造業領域部署。*採用「蒸餾」或削弱華府晶片出口限制成效*「蒸餾」並非違法行為，在世界其他地區也十分普遍。它能幫助開發者將部分特定能力保留在運行成本更低的小型系統中，從而可能降低對美國技術的依賴。中國廣泛採用蒸餾技術，可能會削弱美國對華先進晶片出口限制的效果，因為中國開發者可以借助美國競爭對手的模型來構建自身AI能力。今年9月，美國當局公開指摘中國企業大規模、有針對性地對美國AI模型進行蒸餾。(jt)