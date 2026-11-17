17/11/2026 15:13

《中國要聞》中國外匯投資研究院：金價還沒見底，內地黃金克價或跌到780元

《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯投資研究院研究總監李鋼分析，短中期金價或維持下行走勢。國際現貨黃金需重點關注3450-3600美元/盎司區間，國內金價則需留意780-800元人民幣/克區間。



受國際金價波動影響，近期中國金飾價格繼續下調，深圳水貝首飾金價格正式跌破每克千元人民幣關口，重回一年前低位。李鋼分析，核心觀察指標為美聯儲貨幣政策取向，若美聯儲12月繼續保持偏緊縮立場，市場進一步押注明年加息預期，金價大概率維持偏弱走勢；反之，若全球央行購金力度提升、市場情緒回暖帶動黃金投資流動性顯著回升，金價將獲得支撐。



在實物黃金投資層面，李鋼指出，建議優先選擇溢價較低的黃金品類。金飾、黃金藝術品附帶較高溢價，投資屬性相對有限；美元、美債近期波動加大，美元走強對非美貨幣及全球金融市場形成明顯壓制，也是本輪金價下行的助推因素。(jt)