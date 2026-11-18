17/11/2026 09:19

【聚焦ＡＰＥＣ】中外商界領袖將出席APEC工商峰會，曾毓群李彥宏等發言

《經濟通通訊社17日專訊》作為亞太經合組織(APEC)領導人會議周的重要組成部分，2026年APEC工商領導人峰會今起一連兩日在深圳前海國際會議中心舉行。此次峰會主題為「共促繁榮，共贏未來」。



綜合媒體報道，來自APEC 21個經濟體和英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的2000多位政商界代表齊聚深圳，出席此次峰會。電池巨頭寧德時代寧德時代(深:300750)董事長曾毓群、百度(09888)首席執行官李彥宏、宇樹科技(滬:688836)董事長王興興，將在峰會上發言。



另外，比亞迪(01211)(深:002594)董事長王傳福和小米集團(01810)首席執行官雷軍亦將參加峰會的專題討論。



議程顯示，出席峰會的全球商界領袖包括波音全球集團總裁Brendan Nelson、萬事達行政總裁孟軻、Visa行政總裁麥凱恩、聯合包裹服務(UPS)行政總裁Carol Tomé、谷歌全球政府事務和公共政策主管Karan Bhatia等。(ry)