17/11/2026 10:39

【ＡＩ】國行iPad和Mac新增「Apple智能」功能

《經濟通通訊社17日專訊》內媒消息，蘋果(US.AAPL)今日向iPad和Mac用戶推送iPadOS 27.3 DP Beta 2(24C5049d)和macOS 27.3 DP Beta 2(26C5047e)操作系統，為國行iPad和Mac設備新增「Apple智能」(Apple Intelligence)功能。



綜合科技媒體實測，搭載M系列蘋果芯片的Mac和iPad均可使用Apple智能，使用A17 Pro 和A20 Pro芯片的iPad mini也在支持範圍內。



此前Apple智能國內功能隨iOS 27.3首個Beta登陸iPhone；上海網信辦曾於11月9日表示蘋果已完成將Apple智能引入平板和筆記本的註冊。



不過，今次新增的國行機型的Apple智能不包含Siri AI，也不支持iOS 27新增的部分Apple智能功能，但包含許多最早隨iOS 18.1在美國推出的功能。其中Siri和寫作工具等接入了千問大模型，集成方式類似其他國家或地區設備接入的ChatGPT。(ry)