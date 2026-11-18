17/11/2026 14:09

【聚焦ＡＰＥＣ】習近平會見越南國家主席蘇林：願增進互信團結，加強全面合作

《經濟通通訊社17日專訊》中國國家主席習近平今日在深圳會見來華出席APEC領導人非正式會議的越南國家主席蘇林。習近平表示，中國願同越南增進互信團結，加強全面合作，在世界百年變局中共同守護和平穩定，共促發展繁榮。



習近平還表示，中方願同越南加強管黨治黨經驗交流，確保中越兩國社會主義事業和國家建設不斷取得新成就。中越雙方作為同志加兄弟，越是風高浪急，越要同舟共濟。雙方要深化多維聯通，促進利益融合，推動智慧口岸和跨境經濟合作區早日落地，探索人工智能應用合作；要賡續傳統友好，密切人文交流，共同辦好「中越旅遊合作年」；要妥善管控海上分歧，穩步推進海上合作；要接續當好今明兩年亞太經合組織東道主，推動建設亞太共同體，構建更加公正合理的全球治理體系。



蘇林表示，越方高度重視對華關系，視中國為越南最重要戰略依托。願同中方加強團結合作，助力各自國家發展。越方願同中方密切高層往來，提升貿易水平，加強基礎設施建設、能源、教育等領域務實合作，增進人民友好。越方祝賀APEC「中國年」成功舉辦。作為下任東道主，越方將落實APEC「中國年」成果，接續推動亞太合作得到更大發展。(ry)