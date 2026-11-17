17/11/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升29點子，兩連升報6.6678，創逾兩周高

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6655，較上個交易日4時30分收盤價升23點子，兩連升，創11月2日以來逾兩周新高，全日在6.6649至6.6666之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌4點子，報6.6660。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7132，較上個交易日升9點子，四連升，創2023年2月2日以來近三年十個月新高，較市場預測偏弱約420點。



市場人士表示，儘管美元維持強勢，人民幣匯率在中美元首會晤前仍延續此前穩中略升走勢，對外部擾動反應有限。後續仍需關注中間價的定價信號。一中資行交易員稱，「結匯多，加上中間價繼續調升，還有中美元首要見面，這些都支持人民幣升值。」(jq)