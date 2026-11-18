17/11/2026 12:17

【聚焦ＡＰＥＣ】王興興：機器人模型泛化是棘手問題，未來算力需求或遠超想象

《經濟通通訊社APEC採訪組17日深圳專電》2026年APEC工商領導人峰會今起一連兩日在深圳舉行。在「共建開放普惠的人工智能創新生態」專題研討上，宇樹科技創始人兼CEO王興興表示，2026年無論是AI大模型領域，包括機器人領域，都能看到很多非常激動人心的情況，並且已經看到了未來幾年整個的方向，「未來潛力非常大」。他認為，「每天真的要花更多時間去更好的擁抱AI，然後更好的去使用」。



王興興又指，最近幾年國內乃至全球的機器人行業都非常熱，原因是大家看到了純語言或文字的AI模型在個人生活、辦公中的價值越來越大，希望機器人也借助AI真正幹活，解決工作上的問題。他坦言，目前的挑戰不少，當中最棘手的問題是模型的「泛化能力」。「我們希望一台機器人到任何的千家萬戶，一個模型、一台機器人，它都可以幹活、馬上幹活，而不是說我換一個場景，它就要重新訓練一下」。不過他指出，結合今年全球的技術突破，已經看到突破的臨界點。



此外，他還提到算力的問題。「未來我覺得對算力的需求，可能遠超目前絕大部分人的想象」，基礎層領域的算力需求也非常大；包括後續機器人安全性等各方面的問題，挑戰都仍然很大。