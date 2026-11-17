17/11/2026 14:21

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▷ 雙方歡迎互發熊貓債及人民幣綠色主權債券

▷ 中加計劃2026年底前演練雙邊本幣互換協議

《經濟通通訊社17日專訊》中國財政部網站今日發布第二次中加經濟財金戰略對話聯合成果文件。其中提到，中方歡迎加拿大養老金等長線資金及其他符合條件的機構投資者通過合格境外投資者(QFI)等渠道投資中國資本市場，通過直接入市方式投資交易所債券市場，並歡迎加拿大投資者參與中國期貨市場對外開放品種交易。雙方歡迎加拿大符合條件的機構在中國交易所市場發行熊貓債券。加方對中方有意在加拿大市場發行人民幣綠色主權債券表示歡迎，並支持該舉措。雙方歡迎就金融工作組技術交流與合作議題達成一致，包括：測試並討論使用近期續簽的雙邊本幣互換協議；探索擴大雙邊貿易和投資中的本幣使用；鼓勵雙向投資，包括通過中國的合格境外投資者和合格境內機構投資者框架；以及在多邊平台促進綠色和可持續金融的討論等。雙方在以下方面開展了富有成效的技術交流：包括熊貓債發行、提高跨境支付系統效率以及反洗錢和反恐怖融資等。*中加雙邊本幣互換協議2027年測試動用*雙方歡迎中國人民銀行和加拿大央行落實雙邊本幣互換協議，包括計劃在2026年底前進行演練，在2027年測試動用，做好業務準備，維護全球金融穩定。此外，雙方歡迎中國國家金融監督管理總局與加拿大金融機構監管署簽署關於中加金融監管對話的合作協議，支持在金融監管領域加強合作。雙方歡迎啟動和舉行首次中加金融監管對話，並將保持定期交流。中加金融監管對話旨在支持技術討論，促進深化對彼此監管主管部門政策動向的理解，研究銀行業和保險業的風險，討論各自監管方法和經驗，並就有共同興趣的議題保持常態化溝通。雙方同意充分用好中加能源部長級對話等合作機制，深化能源領域交流。雙方承諾共同推動全球能源轉型，為中加經貿關係發展注入動力。第二次中加經濟財金戰略對話當地時間11月8-9日在溫哥華舉行，中國國務院副總理何立峰與加拿大財政部長商鵬飛、國際貿易部長西杜共同主持。(sl)