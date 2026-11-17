17/11/2026 08:13

香港黃金產業(02623)潛在2.3億元入股陝西金礦項目，或構成須予公布交易

《經濟通通訊社17日專訊》香港黃金產業集團(02623)公布，潛在收購標準黃金控股的少數股權，價約2.33億元，潛在收購事項如落實，預期將構成須予公布交易。該公司由一間於GEM上市的公司間接擁有80%，並持有若干從事黃金及相關礦物勘探及開採的項目公司。



該集團指，項目公司持有一個陝西省的金礦採礦許可證及勘探許可證，正在續期，截至去年12月31日，該金礦的估計礦產資源總量為746萬噸，每噸平均金品位約3.41克，含金量約2.54萬公斤，其中主要為控制礦產資源約630萬噸，每噸平均金品位3.45克，其餘為推斷礦產資源量約116萬噸，該金礦估計礦石儲量總量約434萬噸，營運兩座選礦廠，總設計產能約每日1500噸。盡職審查仍在進行中，訂約方仍在就潛在收購事項正式買賣協議條款進行磋商，並將盡最力促使於12月31日或之前簽署該協議。(wh)