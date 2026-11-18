23,294.75
-213.42
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18/11/2026 18:05
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.745
|103.485
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.24/28
|159.22/26
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|歐元/美元
|1.0972/76
|1.0961/65
|1.0999/03
|英鎊/美元
|1.3167/71
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|1.3207/11
|美元/瑞郎
|0.8416/20
|0.8415/19
|0.8405/09
|美元/加元
|1.4316/20
|1.4326/30
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|澳元/美元
|0.6727/31
|0.6717/21
|0.6734/38
|紐元/美元
|0.5490/94
|0.5484/88
|0.5492/96
|美元/人民幣
|6.6654/58
|6.6657/61
|6.6660/64
|美元/港元
|7.8460/64
|7.8458/62
|7.8461/65
*上述報價只供參考用