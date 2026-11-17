18/11/2026 07:44

【外圍經濟】黃仁勳離職後英偉達首份季績，收入及盈利均勝預期，盤後升逾4%

《經濟通通訊社18日專訊》英偉達(US.NVDA)公布截至10月底止2027財年第三季度業績，收入及經調整後盈利均勝市場預期，並對今季收入作出強勁預測，為黃仁勳離任後首份成績表注入強心針。英偉達周二(17日)盤後股價現升逾4%。



期內，英偉達收入達1158億美元，按年增長103%，高於市場預期約1092億美元；經調整每股盈利2.68美元，亦勝預期的2.47美元。其中，數據中心業務收入達1076億美元，佔總收入約93%，反映人工智能晶片需求依然強勁。



公司預計第四季度收入約1300億美元，較市場預期的1252.5億美元高約3.8%，惟預測未計入中國數據中心晶片銷售。期內經調整毛利率為74.9%，公司預計下季降至71%至72%。



市場目前除關注AI需求及新一代Vera Rubin晶片出貨進度，亦觀望臨時行政總裁兼財務總監克雷斯能否穩定管理層及延續公司增長勢頭。(yc)