18/11/2026 12:13

【中俄美峰會】普京：俄羅斯抵受得住制裁考驗，期待中俄美會晤帶來巨大益處

《經濟通通訊社18日專訊》俄羅斯總統普京周三在深圳前海國際會議中心出席亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會開幕式，他在致辭時感謝中方主辦APEC峰會，並談及周四（19日）將舉行的中俄美峰會，期待與中國國家主席習近平和美國總統特朗普的三方會晤帶來巨大益處。



普京在致辭中表示，亞洲國家實現了巨大飛躍，已從「世界工廠」轉變為創新引擎，反映一個更公正的全球秩序正在形成。他稱，昔日的霸權國家沒有適應新機遇，反而試圖遏制展現出進步的國家發展。



普京亦稱，俄羅斯已成為全球遭受最多制裁的國家，但他強調俄羅斯抵受得住制裁的考驗；反觀歐盟未能適應其對俄制裁所帶來的後果，正喪失其工業能力和競爭地位，同時債務和通脹不斷上升。



普京說並邀請APEC工商界代表明年赴俄，參加聖彼得堡國際經濟論壇及東方經濟論壇。(yc)