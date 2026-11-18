18/11/2026 14:50

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 李彥宏在APEC峰會回應習近平演講

▷ 百度將加大智能基礎設施投入

▷ 倡議構建全球詞元交易可信平台

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》國家主席習近平於亞太經合組織工商領導人峰會上發表主旨演講，百度(09888)創始人李彥宏回應指，演講談到，「中國將為全球工商界提供前景廣闊的發展空間」，「從機器人進場打工，到機器狗下鄉務農，再到自動駕駛和無人機外賣，中國超大規模創新試驗場讓前沿技術在真實場景中接受檢驗、迭代打磨，不斷轉化為高質量發展活力。」自己作為科技企業代表深受鼓舞，也深感責任在肩。李彥宏表示，自動駕駛技術，其安全性比人類駕駛員高10倍。各界應以開放合作，推動自動駕駛技術在不同國家、地區、城市中規模化應用，以更高的安全標準，降低交通風險、提升出行效率，讓自動駕駛技術融入全球交通出行體系，惠及民生福祉。科技企業既要推動技術創新，更要通過開放合作，讓創新成果惠及更多國家和民眾。針對習近平呼籲，「創新聚增長之勢，建設亞太共同體」。李彥宏指，各界應推動算力、能源、數據等基礎設施協同布局，縮小國家間數字鴻溝。當前，全球數據中心建設風起雲湧，但詞元交易仍然是亟待解決的問題，他認為加快構建服務全球的詞元交易可信平台，降低人工智能使用門檻，可以幫助更多企業和組織用得上、用得好人工智能。李彥宏續指，百度將繼續發揮平台型科技企業作用，持續加大投入，構建領先的智能基礎設施，推進大模型技術與產業場景深度結合，加速人工智能在交通、製造、能源等實體經濟領域的落地，讓AI成為包容增長和共同繁榮的新動能。(tc)