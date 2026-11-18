18/11/2026 16:29

【ＡＩ】InfoTalk推免費AI廣東話電話熱線，支援天氣、飲食、免費公共服務等各類查詢

《經濟通通訊社18日專訊》擁有30年多語言對話式人工智能語音及語言方案的領先供應商InfoTalk宣布，今日正式推出免費AI語音助手「CantoTalk（講都得）」，讓任何持有香港電話號碼的市民，隨時致電並以日常廣東話與AI自然對話。



CantoTalk將InfoTalk旗下的企業級AI技術普及至公眾層面，結合公司自主研發的廣東話語音識別及語音合成技術與大型語言模型，並透過一般語音通話提供服務。市民只需使用任何香港固網或流動電話號碼致電2668-7000，即可以地道廣東話，包括香港人日常習慣的中英夾雜口語自然發問，即時獲取有關天氣、飲食、旅遊及、免費社區公共服務及日常生活等各類查詢的語音解答。



InfoTalk創辦人兼行政總裁梁康忠表示，公司的語音AI技術早已廣泛應用於銀行、電訊商及公營機構的客戶服務熱線。透過推出CantoTalk，希望將這項企業級技術開放予全港市民。(tc)