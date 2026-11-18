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▷ Phai-A1支援百萬級Token上下文窗口及本地部署

▷ Phai-M1優化真人影視場景聲畫同步

《經濟通通訊社18日專訊》範式智能(06682)宣布推出Phai系列兩款自研模型。通用語言模型Phai-A1面向程式開發及智能助手等應用，重點提升推理效率及長上下文處理能力，支援百萬級Token上下文窗口，並可於個人電腦本地部署。影片生成模型Phai-M1針對真人影視場景作出優化，改善人物表現、畫面細節及聲畫同步效果。範式創辦人兼首席執行官戴文淵表示，AI產業正由模型能力競賽，邁向算力、模型與應用協同發展的新階段。推出Phai系列是範式加強全棧AI技術能力的重要一步。透過協同優化自研模型與算力平台，集團能夠將底層算力與業務應用連接起來，讓模型更切合實際業務需要，並根據實際應用的反饋持續改進模型，進一步提升集團的技術實力及產品競爭力。Phai-A1支援代碼開發、智能助手等應用場景，提升推理速度和長文本理解，可支援代碼編寫、問題修復、工具調用及多步驟任務處理。推理性能上，根據測試結果，在同等單卡運行環境、相同代碼智能體任務下，Phai-A1的回應速度約為Qwen 27B的8至10倍。對於需要頻繁調用模型及低延遲回應的業務，企業可按需調度輕量化模型，以縮短回應時間及控制模型調用成本。Phai-A1在SWE-bench Verified、SWE-bench Pro及SWE-bench Multilingual等軟件工程評測中表現良好，部分評測結果與參數規模更大的模型相若。模型原生支援百萬級Token上下文窗口，後訓練數據涵蓋超長文本，可處理完整代碼庫、長篇文件及大量資料，並支援長時間的多輪對話及複雜任務。範式計劃於近期向全球開發者開放Phai-A1及Phai-M1的模型權重。集團將繼續完善模型能力，深化與技術夥伴的合作，並根據開發者的意見推動版本更新，拓展Phai系列在程式開發、智能辦公及影片創作等場景的應用。(bi)