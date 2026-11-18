18/11/2026 19:16

【聚焦ＡＰＥＣ】香港與智利簽署工作假期計劃協議，雙方每年各有100個名額

《經濟通通訊社18日專訊》香港與智利今日簽署協議，設立讓兩地青年參與的雙邊工作假期計劃。工作假期計劃協議在行政長官李家超與智利總統卡斯特共同見證下，由勞工及福利局局長孫玉菡與智利外交部部長弗朗西斯科．佩雷斯．麥肯納於深圳舉行的亞太區經濟合作組織第三十三次領導人非正式會議期間簽署。



孫玉菡歡迎與智利設立這個計劃。他說，智利是香港在拉丁美洲的首個工作假期計劃合作夥伴。該計劃將為香港和智利的青年提供開拓視野的機會，讓他們親身體驗在不同文化中生活和工作。



弗朗西斯科．佩雷斯．麥肯納表示，很高興能為智利和香港青年提供新機遇，讓他們體驗彼此的當地生活。香港東西方文化的獨特融合、國際化的視野和充滿活力的經濟，將為智利青年帶來豐富的體驗，也期待香港青年來智利探索其豐富的文化、熱情好客的民風和秀麗的自然風光，從而增進彼此的了解和人文交流。



智利是香港第十五個雙邊工作假期計劃夥伴。自2001年起，香港已先後與新西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奧地利、匈牙利、瑞典、荷蘭及意大利（即將生效）訂立工作假期計劃。至今已有超過10.9萬名香港青年參與計劃，從中得益。



在香港與智利的工作假期計劃下，雙方青年人可以申請簽證，在智利或香港逗留最多12個月。在這段期間，他們可從事短期工作以賺取旅費，或修讀短期課程。雙方每年各有100個名額。(bi)