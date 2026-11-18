18/11/2026 11:40
《港元利率》港元拆息輕微下跌，一個月拆息報2.68厘，三個月拆息報3.28厘
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息輕微下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.68厘，跌0.024基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.27512厘，升0.78基點。
隔夜息報2.27441厘，跌11.238基點；一周拆息跌11.381基點，報2.35637厘，兩周則跌2.321基點，報2.58536厘。長息方面，六個月拆息升2.036基點，報3.45厘，一年期則升0.405基點，報3.94857厘。
港元匯價今日在7.8465-7.8448之間上落，最新報7.8450。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.27441厘，跌11.238基點；一周拆息跌11.381基點，報2.35637厘，兩周則跌2.321基點，報2.58536厘。長息方面，六個月拆息升2.036基點，報3.45厘，一年期則升0.405基點，報3.94857厘。
港元匯價今日在7.8465-7.8448之間上落，最新報7.8450。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.27441
|-11.238
|一周
|2.35637
|-11.381
|兩周
|2.58536
|-2.321
|一個月
|2.68
|-0.024
|兩個月
|3.16399
|-2.161
|三個月
|3.27512
|+0.78
|六個月
|3.45
|+2.036
|一年
|3.94857
|+0.405
資料來源：香港銀行公會