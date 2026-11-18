18/11/2026 18:59

渣打支持香港按揭證券公司發行等值約225億港元多幣種債券

《經濟通通訊社18日專訊》渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席簿記管理人及聯席牽頭經辦人，很高興支持香港按揭證券有限公司發行總額等值約225億港元、涵蓋港元、離岸人民幣及美元的多批次、多幣種債券。是次交易中三個幣種均錄得強勁投資者需求，其中11億美元批次更成為按揭證券公司歷來最大規模的美元債券發行，充分反映香港債券融資市場的深度。



渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，按揭證券公司持續透過多幣種融資及拓展多元化投資者基礎，展現其在推動香港債務資本市場發展方面的領導地位。緊接Alphabet上周160億港元大型債券發行後，是次港元債券發行進一步展現本地債市的深度，足以吸收及消化各類型發行人大額基準債券發行的需求。



他提及，是次離岸人民幣債券批次亦別具意義，為香港交易所離岸人民幣債券指數正式推出後首宗離岸人民幣公開債券發行，加上境內投資者透過「南向通」參與，進一步反映香港離岸人民幣債市的投資者基礎持續擴闊及市場深度不斷提升。(bn)