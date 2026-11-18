18/11/2026 19:00

【聚焦ＡＰＥＣ】團結香港基金：推動世界灣區經濟合作，關鍵在於加強全球灣區在經貿往來等領域務實合作

《經濟通通訊社18日專訊》團結香港基金就今日開展的APEC會議作出回應，並指習近平主席在2026年亞太經合組織工商領導人峰會中提出攜手建設亞太共同體，闡述了維護和平穩定大局、搭建開放合作橋樑、激發創新增長動力以及拓展互利共贏路徑四大具體方向，並支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」的重要倡議，為深化全球灣區交流、探索亞太合作新路徑指明方向，充分肯定粵港澳大灣區的戰略價值。團結香港基金對此表示高度贊同與支持，並深信這將進一步凝聚全球灣區，加強各經濟體在不同領域的合作。



團結香港基金表示，推動世界灣區經濟合作，關鍵在於加強全球灣區在經貿往來、航運網絡、產業升級及綠色低碳等領域的務實合作。早前由廣州粵港澳大灣區研究院發起、團結香港基金與澳門基金會共同支持，並在「2026國際灣區經濟論壇」發表的《全球灣區經濟合作十大倡議》，正與上述方向一致，亦與習主席強調深化灣區交流互動、探索亞太經濟合作新路徑的理念高度契合。



團結香港基金指出，團結香港基金將在「世界灣區經濟合作聯盟」的新時代下，扮演積極和主動角色，參與並推動灣區經濟研究、國際對話及產業、創新以及綠色領域的人才與項目對接等，助力全球灣區攜手共進，為建設亞太共同體貢獻力量，促進亞太共同繁榮。(bn)