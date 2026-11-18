18/11/2026 11:08

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ AI相關股份遭拋售凸顯市場集中風險

▷ 通脹及高利率支撐材料公用事業金融板塊

▷ 多地股市升勢擴展至不同風格股票

《環富通基金頻道18日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球價值股票策略基金經理Sébastien Mallet指，近期人工智能(AI)相關股份遭拋售，凸顯股市升勢過度集中所帶來的風險，以及市場情緒可能在短時間內迅速逆轉。這種集中風險亦反映在不少投資者的投資組合之中，目前他們仍偏重增長股，尤其是美國增長股。該行認為AI供應鏈中仍存在個別投資機會，但投資者亦須留意市場升勢集中於少數股份，以及市場預期偏高所帶來的風險。*市場環境逐漸變得有利價值投資，多地股市升勢擴至不同風格股票*展望2027年，該行認為市場環境正逐漸變得有利於價值投資。過去數年，價值股在國際市場表現理想，當中以歐洲及日本市場尤為突出，而近期美國價值股亦開始展現較強的表現。通脹壓力持續、名義利率處於較高水平、資本開支持續高企，以及地緣政治不確定性增加，均可能繼續為材料、公用事業及金融等價值型板塊提供支持。這些因素亦反映市場環境正有別於過去超低利率及流動性充裕的時代，當時的環境對增長型企業尤其有利。多個地區的股市升勢正逐漸擴展至不同投資風格的股票，該行相信美國市場亦可能出現類似趨勢。這將有助縮小增長股與價值股之間的表現差距，令兩者處於更均衡的競爭環境，並為投資者在更廣泛的行業及地區發掘投資機會創造條件。儘管科技股及整體經濟前景仍存在不確定性，該行認為在投資組合中同時配置增長股與價值股，依然具有充分的投資理據。該行預期2027年將為增長型及價值型投資者帶來機遇，而隨著市場表現趨向均衡，價值投資有望重新獲得更多支持。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。