18/11/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升14點子，五連升報6.7118，創逾四年四個月高
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7118，較上個交易日升14點子，五連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約460點，上個交易日報6.7132。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7118
|-14.00
|1歐元/人民幣
|7.3525
|-74.00
|100日圓/人民幣
|4.1951
|-31.00
|1港元/人民幣
|0.8554
|-1.80
|1英鎊/人民幣
|8.8337
|+85.00
|1澳元/人民幣
|4.5069
|-1.00
|1紐元/人民幣
|3.6754
|-39.00
|1新加坡/人民幣
|5.1938
|+5.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9553
|-174.00
|1加元/人民幣
|4.6756
|-29.00
|1人民幣/林吉特
|0.6113
|+1.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3188
|-642.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5280
|-57.00
|1人民幣/韓元
|199.5600
|-54.00