18/11/2026 15:04

《行業數據》上汽乘用車年內銷量破百萬，1至10月同比大增近44%

《經濟通通訊社18日專訊》乘聯分會數據顯示，1至10月，上汽(滬:600104)乘用車狹義乘用車批發銷量99.14萬輛，同比增長43.8%。截至11月初，上汽乘用車2026年累計銷量正式突破100萬輛，創下歷史新高。



在此之前，已有四家企業跨過百萬銷量關口：同期，比亞迪汽車(01211)(深:002594)銷量達355.84萬輛，吉利汽車(00175)達253.26萬輛，奇瑞汽車(09973)達241.03萬輛，長安汽車(深:000625)達109.47萬輛。隨著11月初銷量達標，上汽乘用車成為今年第五家實現狹義乘用車年銷破百萬的自主乘用車廠商。(jt)