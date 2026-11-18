18/11/2026 10:01

《Ａ股焦點》鋁價跌至近一年低點，中鋁A挫2%創四個月新低

《經濟通通訊社18日專訊》倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁期貨下跌2.3%，結算價報每噸2934美元，為12月18日以來最低。鋁股跌幅顯著，中國鋁業(滬:601600)挫2.1%，報7.8元人民幣，創4個月新低。雲鋁股份(深:000807)跌1.7%，宏橋控股(深:002379)跌1.4%，天山鋁業(深:002532)跌1.5%，神火股份(深:000933)報23.53元，跌1.1%。



全球科技股表現疲弱引發市場對人工智能相關產業投資的前景擔憂，打擊風險偏好，電網和數據中心的投資，對銅需求的影響日益加大，致倫敦金屬交易所(LME)銅價延續跌勢，一度跌逾四個月以來的新低，鋁價則是跌至近一年低點。



而鋁價回落之際，近月合約吃緊情況出現一定緩解跡象。LME主要的11月交割合約將於周三到期。現貨對12月合約的升水此前一度擴大至約每噸190美元，周二盤中一度收窄至約70美元，最終收於166美元。(jt)