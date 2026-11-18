18/11/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升2點子，三連升報6.6653，續創逾兩周高

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6653，較上個交易日4時30分收盤價升2點子，三連升，續創11月2日以來逾兩周新高，全日在6.6645至6.6695之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升5點子，報6.6658。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7118，較上個交易日升14點子，五連升，創2022年7月11日以來逾四年四個月新高，較市場預測偏弱約460點。



市場人士表示，隔夜美指和美債收益率小幅回落，不過中間價政策信號和市場供需失衡均有利於人民幣延續偏升走勢。一外資行交易員稱，「中美元首馬上要會面，人民幣不會有明顯變化，後面還是要看客盤結匯和中間價情況。」



當前各界高度關注接下來的中美、中俄美元首會晤。而中俄美三方會晤將是三國元首歷史上首次面對面會晤。



滙豐銀行稱，近期監管當局通過調節中間價「偏離預期」，對強勢美元進行反向調節；人民幣升值勢頭有所緩解，近期美元持續走強以及國內經濟基本面偏弱，在特定時期內阻礙人民幣升勢。預計年底人民幣仍可能維持在6.65附近，在2027年繼續溫和升值。(jq)