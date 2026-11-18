18/11/2026 10:18

【聚焦ＡＰＥＣ】APEC工商領導人峰會開幕，習近平：支持成立世界灣區經濟合作聯盟

《經濟通通訊社APEC採訪組18日深圳專電》國家主席習近平今日上午在深圳前海國際會議中心，出席2026年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會開幕式並發表主旨演講。



習近平表示，全球貿易在逆勢中保持增長，新興技術加速突破，深刻影響世界發展格局。要堅定維護戰後國際秩序，推進平等有序的世界多極化；要堅定維護以世界貿易組織為核心，以規則為基礎的多邊貿易體制；要堅定支持自由開放的貿易和投資，維持全球產供鏈穩定暢通。中國始終踐行真正的多邊主義，堅定維護多邊貿易體制。不論國際風雲如何變化，中國和各國合作共贏的決心不會改變。



習近平指出，亞太地區匯集了世界上最重要的灣區，灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性、外溢性。深圳就位於粵港澳大灣區。中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。



習近平並稱，中國將搭建各國優質商品進入中國市場的高效通道，將為全球工商界提供互促互進的合作環境。中國將從降低關稅、擴大准入等深水區改革，並將為來華投資企業提供更穩定、更可預期的環境。歡迎大家繼續積極參與中國改革開放、現代化建設。