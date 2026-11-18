18/11/2026 15:57

《匯海威言－毛偉廉》市場聚焦明日深圳峰會，金價3700美元見底在望？

《匯海威言》美國聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)前日發表的言論態度審慎，未有為市場帶來驚喜；而英偉達(Nvidia)(US.NVDA)今早（18日）公布的第三季財報表現優於預期，亦符合市場預測。在缺乏突破性消息的情況下，市場對加息的預期持續升溫，繼續支持美元走強。據CME FedWatch工具顯示，12月9日加息至4.25厘的機率已高達94%，而明年1月27日進一步加息至4.5厘的機率亦升到64%，反映市場對未來再加息兩次的預期正不斷強化。



目前市場高度關注明日（19日）中俄美三方元首於深圳舉行峰會的結果。市場焦點在於各方能否成功斡旋並化解中東戰事，促使霍爾木茲海峽重新解封；一旦能源價格得以回落，將有助全球通脹降溫，從而紓緩聯儲局的加息壓力。



*金價跌近重要支持區，或接近見底*



從現貨金日線圖觀察，金價目前已回落至每盎司約3780美元水平，相對強弱指數(RSI)跌至約32，逼近超賣區間，顯示金價短期下跌空間有限，隨時具備反彈條件。至於後市將迎來小幅技術性反彈，抑或報復式大反彈，仍有待進一步觀察，明日中俄美峰會或有啟示。



值得留意的是，圖表顯示金價正逐步逼近大型下降通道的底部，該通道自今年3月23日低位向下延伸，目前底部位置約在3680至3700美元附近，屬相當關鍵的支持區，後市須密切留意該區間能否穩守。



筆者認為，金價自4146美元高位已連續下跌近7個交易日，即使短期內再出現利好美元的加息消息，相信市場亦已逐步進入消化階段。換言之，除非出現突發的極端行情，否則金價甚有機會在3700至3800美元區間內築底。然而，市場預測並無絕對，建議投資者仍須嚴格做好風險管理。



*本文撰於2026年11月18日下午3時10分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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