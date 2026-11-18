18/11/2026 15:57

【外圍經濟】基準10年期美債連升三天，市場風險偏好降溫

《經濟通通訊社18日專訊》基準10年期美債連續第三天小幅上漲，受市場風險情緒降溫影響，投資者猜測聯儲局的加息預期可能已大部分在市場中反映出來。



10年期美債孳息率周三（18日）下跌3個基點至5.08厘，而對政策敏感的2年期孳息率則下跌2個基點至4.78厘。同時股市出現震盪，投資者正評估英偉達營收展望是否足以消除圍繞AI交易的擔憂。



本周由於市場對科技股估值的擔憂加劇，避險資產需求激增，帶動美債穩定上漲。不過，美債孳息率仍處於高位，10年期孳息率今年以來維持在5厘以上的天數已逼近2007年紀錄，反映投資者對通脹黏性的憂慮。



面對近期美債拋售潮引發的買入機會討論，富達國際全球宏觀及戰略資產配置主管Salman Ahmed認為，即便10年期美債孳息率達到6厘，也不算非常便宜。他指出，這項評估基於考慮了孳息率曲線趨陡、實際利率上升及長期通脹率高企等因素的估值框架，並透露富達對美債久期持全面中性立場，認為美債作為對沖股市波動的工具效果較弱。(rc)