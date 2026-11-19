19/11/2026 16:13

【ＡＩ泡沫】Anthropic周四掛牌，暗盤顯示開盤或比發行價漲20%至26%

《經濟通通訊社19日專訊》Anthropic將於周四在美國納斯達克交易所掛牌上市。暗盤交易顯示，Anthropic股票開盤料比發行價83美元上漲20%至26%。



線上券商IG International提供的衍生性商品對Anthropic的市值指向1.35萬美元，意味其股價將較發行價上漲逾24%。在加密貨幣平台Hyperliquid上市的Anthropic掛鈎永續期貨交易價格約100美元，較發行價溢價20%。



在德國，零售券商Lang & Schwarz的Anthropic報價至多達到105美元，意味有26%的漲幅。



Anthropic的IPO價格定為每股83美元，高於預想區間，發行共約9.8億股，超越SpaceX成為史上最大宗IPO，料集資813億美元。(yc)