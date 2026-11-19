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19/11/2026 15:05
紐元兌美元報0.5501，新西蘭10月貿易逆差升至27.72億紐元
美匯指數
|指數
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|0.8435/39
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|美元/港元
|7.8442/46
|7.8452/56
|7.8452/56
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