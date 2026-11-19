19/11/2026 17:18

瑞銀：將今年底金價目標調整至每盎司4500美元，維持明年底5000美元預測

《經濟通通訊社19日專訊》金價近期顯著回落，瑞銀投行全球略研究部仍看好黃金的長期投資邏輯，但認為短期需更審慎及保持耐心，將2026年底金價目標調整至每盎司4500美元，同時維持2027年底5000美元預測。



瑞銀投行全球經濟與策略研究部貴金屬策略師Joni Teves表示，仍看好黃金的長期投資邏輯，但第三季度的疲弱表現意味短期展望需更審慎。近期拋售較像持倉調整，而非市場邏輯根本轉變，金價回升或仍需耐心。



Joni Teves指出，美聯儲持續加息及實際利率高企，提高持有黃金的機會成本；美元整體偏強亦形成壓力。同時，AI、科技及能源等交易吸引市場資金及注意力，令投資者即使認同分散風險的價值，短期亦未急於轉向黃金。



近期市場重新調整美聯儲政策預期，高於預期的CPI及鷹派言論帶動收益率回升，美元指數升至2025年初以來最高水平。瑞銀認為，這輪走勢反轉對持倉影響較大，更接近短期頭寸平倉，而非基本投資邏輯改變。



瑞銀指，長線資金目前亦未大舉增持，但黃金ETF持倉仍具韌性，未見普遍恐慌沽售。債務、財政及政策失誤等尾部風險持續存在，在市場對基準宏觀情景信心偏低的環境下，投資者對可靠投資組合對沖工具的需求仍為黃金提供長期支持。(bi)