19/11/2026 15:09

【穩定幣】滙豐REDCOIN應用拓展至財富管理範疇，為客戶提供代幣化基金投資新途徑

《經濟通通訊社19日專訊》滙豐港元穩定幣滙豐RedCoin（簡稱RCHKD）現已於滙豐香港流動理財應用程式推出。



合資格客戶現可於應用程式內啟動穩定幣錢包，並透過RCHKD購買「滙豐環球貨幣基金 － 港元」之全新代幣化單位類別（SD類）。透過將代幣化基金連接客戶熟悉的應用程式當中，滙豐RedCoin的應用現由日常支付，正式拓展至財富管理範疇。



滙豐香港區財富管理及金融服務方案部主管吳詠儀表示，代幣化基金有助解決傳統市場交易的痛點，並可提升結算效率。透過結合滙豐RedCoin與代幣化投資，集團為財富管理客戶開拓接觸創新投資機遇的新渠道，帶來較低入場門檻及更高效的體驗。這是集團拓展數碼財富管理服務的重要一步。展望未來，集團會繼續擴闊客戶代幣化投資產品的選頊。



滙豐投資管理香港行政總裁洪綺婷表示，是次推出標誌著令人振奮的新進展，集團期待繼續與各個持份者合作，支持數碼資產投資生態的發展，並隨著市場演進，為客戶提供更多元化的方案。(bn)