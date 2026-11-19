19/11/2026 11:37

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.35191 +7.75 一周 2.37607 +1.97 兩周 2.5875 +0.214 一個月 2.68 - 兩個月 3.18095 +1.696 三個月 3.31256 +3.744 六個月 3.46327 +1.327 一年 3.98887 +4.03

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息輕微上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.68厘，無升跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.31256厘，升3.744基點。隔夜息報2.35191厘，升7.75基點；一周拆息升1.97基點，報2.37607厘，兩周則升0.214基點，報2.5875厘。長息方面，六個月拆息升1.327基點，報3.46327厘，一年期則升4.03基點，報3.98887厘。港元匯價今日在7.8457-7.8441之間上落，最新報7.8451。資料來源：香港銀行公會