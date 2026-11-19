19/11/2026 11:37
《港元利率》港元拆息輕微上揚，一個月拆息報2.68厘，三個月拆息報3.31厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息輕微上揚，而與樓按相關的一個月拆息報2.68厘，無升跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.31256厘，升3.744基點。
隔夜息報2.35191厘，升7.75基點；一周拆息升1.97基點，報2.37607厘，兩周則升0.214基點，報2.5875厘。長息方面，六個月拆息升1.327基點，報3.46327厘，一年期則升4.03基點，報3.98887厘。
港元匯價今日在7.8457-7.8441之間上落，最新報7.8451。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.35191厘，升7.75基點；一周拆息升1.97基點，報2.37607厘，兩周則升0.214基點，報2.5875厘。長息方面，六個月拆息升1.327基點，報3.46327厘，一年期則升4.03基點，報3.98887厘。
港元匯價今日在7.8457-7.8441之間上落，最新報7.8451。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.35191
|+7.75
|一周
|2.37607
|+1.97
|兩周
|2.5875
|+0.214
|一個月
|2.68
|-
|兩個月
|3.18095
|+1.696
|三個月
|3.31256
|+3.744
|六個月
|3.46327
|+1.327
|一年
|3.98887
|+4.03
資料來源：香港銀行公會