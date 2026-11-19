19/11/2026 09:14

【ＡＩ】華府擬強制美企披露中國AI使用情況，愛彼迎：僅少量採用中國模型

《經濟通通訊社19日專訊》據路透引述知情人士報道，美國政府正考慮要求美國企業公開披露其使用中國人工智能(AI)模型的情況，以遏制企業對相關技術的依賴，同時避免出台可能激怒業界或北京的新限制措施。



知情人士稱，美國財政部與白宮科技政策辦公室(OSTP)已就該方案進行討論，適用對象將包括愛彼迎(US.ABNA)等公司。愛彼迎使用阿里巴巴(09988)開發的AI模型千問(Qwen)，為其AI客服代理提供支持。若實施該方案，愛彼迎等公司須在其網站上發布相關信息。愛彼迎其後發聲明表示，其AI業務「絕大多數使用源自美國的模型」，該公司僅使用少量源自中國的模型，且全部為開源模型，只通過獲准的美國服務提供商運行，從而確保數據與運營相互獨立並受到保護。



報道指，目前尚不清楚提案在政府內部是否獲得支持，也不清楚若繼續推進，是否會納入正式的規則制定程序，但表明美國政府內部正出現一股遏制強大的中國開放權重模型日益擴散的趨勢。美國政府內部對此趨勢深感憂慮。該提案還表明，官員正研究通過「點名羞辱」的方式來阻止企業使用中國AI，同時仍維持對AI總體不加監管的立場。



中國駐美國大使館表示，中方反對將經貿和科技問題政治化，這種做法「只會扼殺全球AI發展，不符合任何一方的利益」。使館並稱，將堅決維護中國企業的合法權益。(jt)