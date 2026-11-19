19/11/2026 17:22

【ＡＩ】黑芝麻智能在深圳成立具身智能總部，鎖定多家頭部機器人量產訂單

《經濟通通訊社19日專訊》據內媒報道，黑芝麻智能(02533)今日在深圳前海成立具身智能總部，依托深港匯「前海+香港」雙總部模式，聚焦具身智能計算平台研發和產業生態協作。同日，黑芝麻智能具身智能主題展廳正式落成。



據悉，黑芝麻智能已與美的、遨博、中遠海運、均勝電子等行業龍頭達成戰略合作，並鎖定多家頭部機器人廠商的量產訂單，涵蓋輪式機器人、人形機器人、四足機器狗、工業機械臂、移動底盤、割草機等品類。



黑芝麻智能成立於2016年，圍繞智能駕駛主賽道，推出華山、武當系列高性能智駕芯片。近期，黑芝麻智能又在具身智能和端側大模型推理領域展開布局，形成覆蓋單芯片0.5 TOPS至1000 TOPS及以上的算力產品圖譜。(jq)