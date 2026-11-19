19/11/2026 09:42

《Ａ股焦點》受累AI需求敘事降溫，倫敦期銅重挫近7個月低，江西銅業A續跌3%

《經濟通通訊社19日專訊》受到美元走強、中國工業需求疲軟以及人工智慧(AI)相關概念股遭遇拋售的多重打擊，全球銅價周三（18日）跌至近7個月以來新低。A場銅業股延續跌勢，江西銅業(滬:600362)領跌2.6%，銅陵有色(深:000630)跌2.6%，鵬欣資源(滬:600490)跌1.2%，楚江新材(深:002171)跌0.4%。



外媒報道，倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅價格下跌4.6%，收在每公噸12471.00美元；紐約商品交易所近月銅期貨也下跌5.3%，收在每磅5.6595美元。兩大交易所的銅價均創下自4月7日以來的最低收盤紀錄。



投資人對晶片龍頭英偉達(Nvidia)(US.NVDA)的管理層動盪感到不安，加上美國期中選舉後，市場對AI基礎建設恐面臨更嚴格監管的擔憂升溫，引發科技股賣壓，進而波及實體原物料市場。Price Futures Group分析師Phil Flynn指出，近期AI股票的拋售潮讓銅市失去光彩，因為銅正是將整個數位夢想串聯起來的關鍵金屬。(jt)