19/11/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升2點子，四連升報6.6651，續創逾兩周高

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6651，較上個交易日4時30分收盤價升2點子，四連升，續創11月2日以來逾兩周新高，全日在6.6645至6.6677之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升36點子，報6.6657。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7128，較上個交易日跌10點子，止五連升。



市場人士表示，美聯儲(FED)鷹派立場支撐美元高位震盪，但人民幣料能維持穩健走勢。美國總統特朗普將與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京舉行史無前例的會晤。分析人士指出，此次三方會晤將匯聚世界三大擁核國的領導人，這場不同尋常的外交會晤可能彰顯他們的影響力，但不太可能達成重大協議。(jq)