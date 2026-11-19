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▷ 中方承諾電影、遊戲領域最惠國待遇

▷ 韓國旅行社獲准在華經營出境旅遊業務

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》據韓聯社報道，中國國家主席習近平和韓國總統李在明昨（18日）在亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間舉行了會談，韓國總統府青瓦台國家安保室室長魏聖洛通過書面簡報介紹會談成果。其中，李在明提議再從中方租借一對大熊貓，並希望雙方分階段擴大文化、文創內容交流；習近平對此表示認同，並稱中方願同韓方一道，持續促進兩國人員往來，循序漸進開展健康有益的文化交流。‌雙方還商定在共同製作電影等領域開展合作。同時，李在明提議，兩國將以完成雙邊自貿協定(FTA)第二階段談判為契機，推動更多企業進軍對方市場‌。習近平表示，中韓實質性完成了自貿協定第二階段談判，有助於鞏固互利共贏良好局面，兩國應在鞏固政治互信的同時，以自貿協定第二階段談判完成為契機，進一步擴大互惠共贏的經濟合作。*中方承諾在電影和遊戲等領域給予南韓「最惠國待遇」*韓國產業通商部指出，根據中韓自貿協定(FTA)第二階段談判，中方承諾在電影和遊戲等領域給予韓國「最惠國待遇」，在網遊和電影等文創內容預審方面適用非歧視原則，並提升旅遊、法律、建築等領域的開放水平。此外，雙方達成視聽節目共同製作附件協議，共同製作的範圍從此前的電影擴至電視劇、動漫、綜藝和紀錄片等節目。旅遊合作方面，分布於內地23個地區的韓國旅行社獲准經營出境旅遊業務，可面向在華居住的中國公民及外國人提供海外旅遊服務。*K-POP等演出未納入協定，但也沒規定不允許舉辦*有分析認為，這將推動「限韓令」鬆綁。報道引述青瓦台一名高官表示，FTA第二階段談判完成，意味著韓國文創內容將不會受到不平等待遇，涉及所謂「限韓令」的問題可能會在某種程度上得到解決。對於K-POP等演出未被載入談判成果文件，該高官指，「演出」有別於文創內容，協定未名文規定須允許對方國家歌手在本國舉辦演出，也無不允許的規定，因此雙方在此方面存在多種合作可能性，進行協調溝通的渠道也較之前有更多。