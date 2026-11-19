19/11/2026 10:06
【聚焦ＡＰＥＣ】中韓自貿協定第二階段談判完成，「限韓令」鬆綁在望
摘要
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▷ 中韩完成自貿協定第二階段談判
▷ 中方承諾電影、遊戲領域最惠國待遇
▷ 韓國旅行社獲准在華經營出境旅遊業務
▷ 中方承諾電影、遊戲領域最惠國待遇
▷ 韓國旅行社獲准在華經營出境旅遊業務
同時，李在明提議，兩國將以完成雙邊自貿協定(FTA)第二階段談判為契機，推動更多企業進軍對方市場。習近平表示，中韓實質性完成了自貿協定第二階段談判，有助於鞏固互利共贏良好局面，兩國應在鞏固政治互信的同時，以自貿協定第二階段談判完成為契機，進一步擴大互惠共贏的經濟合作。
*中方承諾在電影和遊戲等領域給予南韓「最惠國待遇」*
韓國產業通商部指出，根據中韓自貿協定(FTA)第二階段談判，中方承諾在電影和遊戲等領域給予韓國「最惠國待遇」，在網遊和電影等文創內容預審方面適用非歧視原則，並提升旅遊、法律、建築等領域的開放水平。
此外，雙方達成視聽節目共同製作附件協議，共同製作的範圍從此前的電影擴至電視劇、動漫、綜藝和紀錄片等節目。旅遊合作方面，分布於內地23個地區的韓國旅行社獲准經營出境旅遊業務，可面向在華居住的中國公民及外國人提供海外旅遊服務。
*K-POP等演出未納入協定，但也沒規定不允許舉辦*
有分析認為，這將推動「限韓令」鬆綁。報道引述青瓦台一名高官表示，FTA第二階段談判完成，意味著韓國文創內容將不會受到不平等待遇，涉及所謂「限韓令」的問題可能會在某種程度上得到解決。對於K-POP等演出未被載入談判成果文件，該高官指，「演出」有別於文創內容，協定未名文規定須允許對方國家歌手在本國舉辦演出，也無不允許的規定，因此雙方在此方面存在多種合作可能性，進行協調溝通的渠道也較之前有更多。