19/11/2026 10:09

【聚焦ＡＰＥＣ】普京時隔9年重返APEC「全家福」，站前排中間與習特並肩

《經濟通通訊社APEC採訪組19日深圳專電》在深圳出席亞太經合組織(APEC)峰會的各國領導人，周三（18日）拍攝大合照。俄羅斯總統普京時隔9年來再次出現在這張領導人「全家福」之中，並與中國國家主席習近平伉儷、美國總統特朗普一同站在前排中央位置，凸顯地位。



過去約10年，同類領導人合照往往反映普京在外交上孤立。2014年俄羅斯佔領克里米亞後，俄羅斯被無限期暫停參與當時的八國集團(G8)，令G8變為G7。2022年俄烏戰爭開始，普京與其他國家領導人進一步疏離。普京最近一次出現在APEC領導人「全家福」中，已是2017年的越南峰會。



APEC此類全球領袖峰會的「全家福」雖然僅屬禮儀安排，旨在展現團結，但企位往往反映當時局勢，亦常折射地緣政治緊張關係，部分場合更曾因此取消合影。(rc)