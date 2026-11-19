19/11/2026 11:58

【外圍經濟】英鎊跌至近一年低點，美元兌多數G10貨幣走強

《經濟通通訊社19日專訊》英鎊表現受壓，英鎊兌美元周四（19日）一度下跌0.6%至1.3136，跌至近一年來最低水平。



英鎊走軟主因是新公布的英國通脹數據，促使投資者削減對英倫銀行的加息押注。英國國家統計局周三（18日）公布，10月通脹率升至3.6%，創一年新高，高於9月的3.5%，並符合經濟學家預期，主要受燃油價格持續上升帶動。



英國央行行長貝利表示，儘管有跡象顯示通脹高峰可能低於央行近期預測的約5%，但中東衝突持續的時間愈長，愈需要進一步加息。如果伊朗戰爭令能源價格持續上漲，「持續的通脹效應更可能發生，利率水準也將需要更高」。



美元兌多數G10貨幣則上漲，歐元兌美元跌0.2%至1.0979，澳元兌美元跌0.2%報0.6721，美元兌日圓基本持平，報159.32。(rc)