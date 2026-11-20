22,410.80
-430.82
(-1.89%)
7,554.37
-135.97
(-1.77%)
3,511.14
-138.00
(-3.78%)
3,533.79
-43.83
(-1.225%)
3,954.57
-30.27
(-0.760%)
10,256.39
-326.81
(-3.088%)
62,188.0000
+201.2700
(0.325%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
20/11/2026 18:05
美匯指數報103.770，關注密歇根大學11月消費者信心指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.770
|103.895
|-0.125
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.75/79
|159.04/08
|159.66/70
|歐元/美元
|1.0971/75
|1.0966/70
|1.0967/71
|英鎊/美元
|1.3102/06
|1.3099/03
|1.3085/89
|美元/瑞郎
|0.8412/16
|0.8427/31
|0.8438/42
|美元/加元
|1.4319/23
|1.4327/31
|1.4339/43
|澳元/美元
|0.6655/59
|0.6666/70
|0.6656/66
|紐元/美元
|0.5498/02
|0.5500/04
|0.5482/86
|美元/人民幣
|6.6773/77
|6.6736/40
|6.6796/68
|美元/港元
|7.8371/75
|7.8404/08
|7.8427/31
*上述報價只供參考用