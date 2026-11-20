20/11/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》救水來了？

《政政經經》港股昨日（19日）大跌，跌多就愈近底！



昨天下跌了的股可留意，因為跌多之後，升也可多。格隆匯有了紀錄。



大型科技股多數下跌，天數智芯(09903)跌超17%，騰訊(00700)跌超6%，聯想集團(00992)跌超5%。



黃金及貴金屬股繼續下跌，自由黃金(06228)跌近10%，大唐黃金(08299)跌超8%，集海黃金(02489)、勝龍國際(01182)、靈寶黃金(03330)等跟跌。



消息面上，11月18日公布的美聯儲會議紀要顯示，絕大多數官員認為通脹前景存在上行風險，一些官員稱12月加息超過25個基點或是合理的，幾乎所有官員都認為採取進一步行動是合適的。這一措詞遠比市場此前預期的「12月加息25個基點」更為強硬，直接觸發美元走強與全球金屬拋售。



騰訊概念跌幅居前，騰訊跌超6%，創夢天地(01119)跌超4%，眾安在綫(06060)、微盟集團(02013)、金山軟件(03888)等跟跌。



紙業股普跌，綜合環保集團(00923)跌超7%，建發新勝(00731)跌超5%，晨鳴紙業(01812)、合豐集團(02320)、玖龍紙業(02689)、理文造紙(02314)跟跌。



消息面上，紙業股當前處於行業盈利磨底階段。中信建投展望2027年時認為，文化紙預計繼續磨底，但箱板瓦楞紙供需格局優化、盈利中樞有望向上。短期來看，板塊缺乏明確的向上催化，後續走勢取決於消費端零售數據能否企穩，以及紙價能否在成本支撐下止跌。



家電股逆勢上漲，海信家電(00921)漲超5%，創維集團(00751)漲近4%，海爾智家(06690)、美的集團(00300)跟漲。



消息面上，海關總署11月17日數據顯示，10月家電出口4.02億台、按年增長14.1%，出口金額89.5億美元，按年增長20.9%，增速逐季抬升。國信證券據此推薦關注白電龍頭，指出其預測股息率約4厘至7厘、市盈率僅9至15倍，四季度出口有望延續較好增長。



航空股小幅上漲，國泰航空(00293)漲超2%居前，中國東方航空(00670)、北京首都機場(00694)、中國國航(00753)跟漲。



消息面上，隔夜原油大幅走低，收於每桶85.72美元，下跌3.2%。航油成本通常佔航空公司運營成本的30%至40%，油價回落直接緩解了航司最大的成本壓力。美國總統特朗普淡化再襲伊朗的可能性，是油價鬆動的主要觸發因素，機構指出「油價鬆動航空最受益」。



光通訊表現活躍，華虹宏力(01347)漲超8%，曦智科技(01879)漲超6%，中際旭創(03308)漲超4%，東山精密(02384)漲近3%。



中醫藥股走高，中國智能健康(00348)漲超23%，新荷花(02206)漲超16%，神威藥業(02877)漲超2%。



昨日，南向資金淨買入39.6億港元，其中港股通（滬）淨買入19.7億港元，港股通（深）淨買入19.8億港元。



南向資金如之後再流入，底就可成。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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