20/11/2026 09:03

【外圍經濟】AMD遭沽空機構Hunterbrook狙擊，股價曾急瀉10%

《經濟通通訊社20日專訊》美股晶片股AMD(US.AMD)股價受沽空消息拖累，跌幅一度擴大至逾10%，低見11月9日以來最低水平，收市跌7.72%。



沽空機構Hunterbrook據報宣布沽空AMD，相關消息引發市場對公司估值及業務前景的憂慮，觸發投資者沽貨，令股價顯著受壓。



Hunterbrook的調查報告指出，AMD可能涉及中國出口管制風險。報告聲稱，遭美國列入黑名單的中國伺服器製造商浪潮，在2025年3月被列入黑名單後，仍取得包含較新AMD韌體的BIOS更新；另外，數家與IEIT關係密切的企業，亦被指使用相近的韌體。



報告亦關注AMD在中國及新加坡的業務，以及其對中國合作夥伴通富微電的晶片封裝依賴。Hunterbrook Capital披露持有AMD淡倉，令市場對相關指控及潛在監管風險更加關注。(kk)