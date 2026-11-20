20/11/2026 15:43

【ＡＩ泡沫】摩根大通首席經濟學家：AI熱潮很可能今年見頂

《經濟通通訊社20日專訊》摩根大通首席經濟學家費羅利(Michael Feroli)在該行2027年經濟展望報告中表示，2026年很可能是人工智能(AI)支出熱潮達到頂峰的一年，但不意味投資者應當認為經濟和市場會因此遭受打擊。



他在報告中指出，「至少就總需求而言，AI潮的頂峰很可能出現在2026年。即使在中期選舉之前，圍繞AI基礎設施建設的支出增長，也已注定會在明年出現小幅放緩」。



今年8月，紐約大學金融學教授達莫達蘭(Aswath Damodaran)也曾表示，AI頂峰可能在幾月前已經出現，並預言AI相關股票將面臨進一步的陣痛。



不過費羅利同時指出，儘管AI熱潮可能已見頂，但資本支出不太可能大幅下滑；即使確實有所減少，也不會對整體經濟產生嚴重衝擊。(yc)