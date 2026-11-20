20/11/2026 12:00

【ＡＩ】美國曾批准向騰訊、阿里等中企出售數十萬枚AI晶片

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》報道，最新公布的文件顯示，Nvidia和AMD今年較早時間獲得美國商務部批准，向中國客戶出售數十萬枚AI晶片，其中一些中國企業後來被五角大樓列入涉嫌協助中國軍方的名單。



美國眾議院外交事務委員會公布的許可數據顯示，截至5月，美國已批准騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)和百度(09888)以及比亞迪(01211)購買總計27.2萬枚較早一代AI處理器。而五角大樓於2月時曾短暫將阿里巴巴、百度和比亞迪列入軍工企業名單，隨後撤回該名單，相關公司再被列入6月更新的名單，這意味著美國商務部官員批准相關許可證時，它們尚未被正式列入名單。



不過，獲得美國許可購買15萬枚晶片的騰訊已在2025年1月被列入五角大樓的1260H名單。



Nvidia發言人表示，相關審查和許可程序歷時半年以上，獲批項目受到嚴格條件和數量限制。AMD發言人在聲明中表示，公司「遵守適用的美國出口管制法律法規，並建立嚴格流程，以確保全球業務符合相關規定」。美國商務部工業與安全局發言人沒有回應置評請求。(rh)