20/11/2026 12:10
《港元利率》港元拆息抽升，一個月拆息報2.71厘，三個月拆息報3.35厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.71167厘，升3.167基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.35厘，升3.744基點。
隔夜息報2.45405厘，升10.214基點；一周拆息升16.256基點，報2.53863厘，兩周則升5.75基點，報2.645厘。長息方面，六個月拆息升5.239基點，報3.51566厘，一年期則升2.179基點，報4.01066厘。
港元匯價今日在7.8451-7.8407之間上落，最新報7.8423。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.45405厘，升10.214基點；一周拆息升16.256基點，報2.53863厘，兩周則升5.75基點，報2.645厘。長息方面，六個月拆息升5.239基點，報3.51566厘，一年期則升2.179基點，報4.01066厘。
港元匯價今日在7.8451-7.8407之間上落，最新報7.8423。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.45405
|+10.214
|一周
|2.53863
|+16.256
|兩周
|2.645
|+5.75
|一個月
|2.71167
|+3.167
|兩個月
|3.21613
|+3.518
|三個月
|3.35
|+3.744
|六個月
|3.51566
|+5.239
|一年
|4.01066
|+2.179
資料來源：香港銀行公會