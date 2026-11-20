20/11/2026 11:39

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 德意志資管看好黃金走勢

▷ 該行對原油維持中性觀點

▷ 偏好日本股市及歐洲中小型股

《環富通基金頻道20日專訊》德意志資產管理全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示，儘管近期金價回調，該行仍看好黃金走勢。10月期間，金價曾於數個交易日短暫跌穿每盎司4000美元水平。央行需求、儲備多元化配置，以及地緣政治風險持續為金價提供結構性支持，但實質孳息率上升及美元走強，或限制金價短期的上升空間。近期回調亦與流動性壓力有關，原因是部分基金在10月劇烈的市場輪動中錄得虧損。*明年下半年聯儲局或恢復減息，黃金仍具有利投資環境*展望2027年，該行認為黃金仍具備有利投資環境。預期聯儲局將於2027年上半年達至中性利率水平；若下半年就業市場轉弱，聯儲局甚至可能恢復減息。此外，該行預期美國於2026年中期選舉後將出現分立政府局面。儘管新局面或限制新增財政支出計劃，但財政赤字預料仍將高企，並繼續為金價帶來支持。該行目前對原油維持「中性」觀點。近期美國與伊朗就達成協議所進行的外交磋商，釋出善意溝通的訊號。隨著伊朗談判團隊獲准討論更多議題，而美方亦願意給予更多時間協商，市場預期談判有望超越6月簽署的諒解備忘錄(MOU)框架。然而，局勢仍存在變數。若衝突再度升級，中東地區的石油基建設施及產量或面臨風險，並可能再次推高油價。一旦衝突結束，預期原油市場將重返衝突爆發前的供應過剩格局。由於全球煉油設施受損，預期原油供應正常化速度將較成品油供應更快。股市方面，Vedda指，現階段日本仍然是該行最看好的股市；歐洲方面，該行偏好中小型股。板塊方面，工業、公用事業、銀行及資訊科技仍是該行的首選行業。然而，在資訊科技領域，市場焦點正轉向更細分的範疇，並成為近期板塊輪動的主要動力。當中較具代表性的領域包括硬件、軟件、半導體、超大規模雲服務商及其供應商。*對AI廣泛應用仍保持樂觀，但或被重評風險回報能力*第三季度業績期整體表現大致符合市場預期，甚至略勝預期。隨著業績陸續公布，科技及非科技企業的2026年盈利預測均獲上調，為市場帶來支持。然而，市場的偏高期望正逐漸成為科技板塊的上行阻力。投資者對AI擴張速度開始擔憂，對市場環境同樣不利。目前市場仍預期，超大規模雲服務商於2027年的資本開支將高於2026年，並導致其總自由現金流錄得逾2000億美元負值。儘管相關數字龐大，但其雲及AI業務的增長同樣令人矚目。部分企業的相關收入按年增長超過一倍，而按季增長亦持續加快。與此同時，該行愈來愈相信2027年將成為AI資本開支周期的高峰。不過，若Anthropic的IPO上市反應未如理想，或融資成本進一步上升，甚至資金供應轉趨緊張，該預測亦可能面臨挑戰。儘管該行對AI未來的廣泛應用仍保持樂觀，但認為市場未來數個月或會重新評估該板塊的風險回報能力。一方面，目前的增長速度仍令投資者感到鼓舞，Anthropic的招股章程亦進一步印證這一點。另一方面，投資者對具商業價值的AI應用遲遲未見大規模落地開始失去耐性，同時亦愈來愈質疑超大規模雲服務商對外部融資的高度依賴。Vedda指，從股市角度著眼，隨著業績期逐步接近尾聲，市場或已大致消化大部分潛在負面因素。然而，今年餘下時間仍可能進一步不利於超大規模雲服務商信貸，因投資者正更加密切關注相關企業的信貸指標及信貸違約掉期(CDS)利差走勢。因此，儘管近月已出現顯著的板塊輪動，市場波動預料仍將持續。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。